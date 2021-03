Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann flüchtet leicht verletzt nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Ein 36-jähriger Marler fuhr am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Bockholter Straße in Richtung Marl, als er kurz nach dem Golfclub nach links von der Fahrbahn abkam, gegen eine Leitpfosten stieß und sich in Folge dessen mit dem Auto überschlug. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ließ das Auto dort jedoch zurück. Ein Zeuge informierte die Polizei. Ermittlungen führten schließlich zu dem 36-jährigen Mann. Erste Erkenntnisse ergaben Hinweise auf den Konsum von Alkohol, weshalb ihm ein Arzt auf der Polizeiwache die Blutproben entnahm. Das Auto wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.600 Euro.

