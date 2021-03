Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher klettern über Regenrohr auf Balkon

Herdecke (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, in eine Wohnung an der Hauptstraße einzubrechen. Sie kletterten über ein Regenrohr auf den etwa in 3 Meter Höhe liegenden Balkon und versuchten die Balkontür gewaltsam zu öffnen. Aufgrund der guten Sicherung gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Sie flüchteten unerkannt ohne Beute.

