Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Bäckerei

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag fand ein Einbruch in eine Bäckerei in der Glanstraße statt. Die bislang unbekannten Täter gelangten über einen seitlichen Eingang in das Objekt und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei-inspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

