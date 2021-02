Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kusel (ots)

Am Montag, den 01.02.2021, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der L 360 zwichen Kusel und Bledesbach ein Alleinunfall. Der 21-Jährige Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte zunächst eine Leitbarke auf der rechten Spur. Durch das anschließende Gegenlenken kam er nach links von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-EUR.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell