Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

Steinbach am Glan (ots)

Am 30.01.2021 zwischen 15.00 Uhr und 19.20 Uhr wurde an einem Peugeot 206 der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren. Das Fahrzeug war in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 6 geparkt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise an die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell