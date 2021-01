Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am 30.01.2021 zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus Am Hühnerrech ein. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden sämtliche Wohnräume durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde eine Goldkette entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Hinweise an die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell