Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch

Konken (ots)

Am 30.01.2021 zwischen 13.00 Uhr und 19.50 Uhr drangen Unbekannte über die rückwärtige Terrassentür in ein Wohnanwesen in der Gartenstraße ein. Hierbei nutzten sie die Abwesenheit der Hauseigentümer aus. Nach ersten Feststellungen wurden Bargeld, Schmuck, Parfums und Ausweisdokumente entwendet. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise an die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell