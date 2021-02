Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Montag den 01.02.21 gegen 18:00 Uhr verursachte ein 35-jähriger Fahrzeugführer in der Glanstraße in Schönenberg Kübelberg einen Verkehrsunfall. Dieser fuhr in Richtung Brücken als er, infolge Alkoholeinflusses, auf einen parkenden Fiat Lancia auffuhr und diesen ca. 6 Meter nach vorne schob. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt Es entstand an den beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von ca. 11000,-EUR. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen dass er unter Alkoholeinfluß stand und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell