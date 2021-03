Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Industriemuseum

Hattingen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 10.03 bis zum 17.03 gewaltsam Zutritt zum Industriemuseum in der Werksstraße. Die Täter gelangten von außen durch eine Luke, die sie gewaltsam öffneten, in einen IT Raum des Museums. Die Täter versuchten von hier in die weiteren Räumlichkeiten vorzudringen, das Öffnen der Verbindungstür gelang ihnen jedoch nicht. Aus dem IT Raum entwendeten sie einen Switch (Datenverteiler) und flüchteten wieder über die Luke nach draußen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

