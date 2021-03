Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall auf der Hebewerkstraße

Recklinghausen (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel fuhr am heutigen Tag, gegen 12 Uhr, mit seinem Auto auf der Hebewerkstraße in Richtung Dattelner Straße. Kurz nach dem Fasanenweg wollte er nach links auf ein Privatgelände abbiegen. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Remscheid, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kleintransporter hinter dem 68-Jährigen befand, fuhr ihm dabei auf. Die 70-jährige Beifahrerin des Mannes - aus Castrop-Rauxel - verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

