Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbrüche gescheitert

GochGoch (ots)

Zwei gescheiterte Wohnungseinbrüche vom zurückliegenden Freitag, 08.12.2020, beschäftigen derzeit die Kripo in Goch. Zunächst hatten Unbekannte zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr versucht, durch Hebeln an der Haustür in ein Haus auf dem Ervelensteg im Ortsteil Hülm einzudringen. Zwischen 14.50 Uhr und 16.30 Uhr machten sich Unbekannte dann mit einem spitzen Gegenstand an der Wohnungstür im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses auf der Kalkarer Straße zu schaffen. Offenbar wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Ein rückwärtig gelegenes offenes Schlafzimmerfenster deutet darauf hin, dass der oder die Täter bei der Rückkehr der Wohnungseigentümerin gestört worden sind. Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, entgegen. (SI)

