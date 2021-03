Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Großbrand von XXL-Garagen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

In den Abendstunden des 23.03.2021 kam es zu einem Großbrand auf einem Betriebsgelände im Dorstener Stadtteil Feldmark. Dort stehen mehrere Hallenkomplexe, in denen sich sog. XXL Garagen befinden. Eine dieser Hallen stand in Vollbrand. Gegen 20:40 Uhr wurde die Feuerwehr, welche zeitweise mit etwa 120 Kräften im Einsatz war, alarmiert. In den vermieteten Garagen befinden sich u.a. Wohnmobile, Oldtimer und hochwertige Fahrzeuge. Es entstand kein Personenschaden, allerdings erheblicher Sachschaden, der auf mindestens eine Million Euro geschätzt wird.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und durch die Stadt Dorsten gesichert. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden noch mehrere Tage andauern. Die Polizei wird dabei durch das Technische Hilfswerk unterstützt.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Erl, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Klaver, Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell