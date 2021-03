Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Raub auf Tankstelle

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht betrat ein unbekannter Mann, um 21:45 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Borkener Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von dem Mitarbeiter der Tankstelle das Bargeld aus der Kasse. Das Geld sollte er in einen Stoffbeutel legen. Mit der Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung Skatepark.

Täterbeschreibung: männlich, 1,70m-1,75m groß, schlank, ca. 20-27Jahre alt, dunkle Wollmütze, darunter dunkle Haare erkennbar, OP-Mundschutz in blau, schwarze Jacke mit Fellkragen am Kapuzenrand, schwarze Sporthose - mit weißem Aufdruck "UNCLE SAM" am linken Schienbein, schwarze Sportschuhe

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

