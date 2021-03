Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin angefahren

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Im Fuhlenbrock/Schillerstraße ist am späten Mittwochnachmittag eine 85-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Bottrop wollte gegen 17.15 Uhr von der Straße Im Fuhlenbrock nach links auf die Schillerstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der 85-jährigen Frau aus Bottrop zusammen, die gerade zu Fuß die Schillerstraße in Richtung Markplatz überquerte. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

