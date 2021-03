Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallflucht im Parkhaus

Recklinghausen (ots)

Im Mercaden-Parkhaus am Westwall wurde am Donnerstagvormittag, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Hinweise zu der Unfalllfucht nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

