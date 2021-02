Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt wegen eines Einbruchs in eine Gaststätte in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen und sucht hierzu Zeugen die etwas beobachtet haben. Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 01:00 Uhr und 01:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter schlug hierbei mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe zur Gaststätte ein und verschaffte sich so Zugang. In der Gaststätte wurden Zigaretten und Getränke in noch nicht bekannter Menge gestohlen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, schlank, auffallende Jacke, trug eine Kapuze, sowie einen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe.

Der Sachschaden am Gebäude wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

