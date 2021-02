Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Unfallflucht in der Bertha-Benz-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Seat wurde am Donnerstag zwischen 07:15 Uhr und 17:00 Uhr in der Berta-Benz-Straße in Grafenau beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

