Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Taschendiebstahl in der Schalterhalle am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Ein Taschendieb war am Donnerstag gegen 22:00 Uhr in der Schalterhalle am Bahnhof in Ludwigsburg erfolgreich und stahl die Geldbörse eines 27-Jährigen. Der Mann befand sich vor einem Ladengeschäft in der Schalterhalle, als der unbekannte Dieb einen Arm um ihn legte und sich dann zu Fuß in Richtung Keplerbrücke entfernte. Kurz darauf stellte der 27-Jährige seine fehlende Geldbörse fest. Darin befanden sich neben Bargeld auch eine EC-Karte und persönliche Papiere.

Der unbekannte Dieb wurde wie folgt beschrieben: Arabisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, etwa 160 Zentimeter groß, etwa 24 Jahre alt. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell