POL-LB: Ludwigsburg: Heckscheibe eines BMW-Cabrio eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 23.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg verübte. Der Täter schlug die Heckscheibe eines BMW-Cabrio ein, das vor einem Restaurant abgestellt war. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

