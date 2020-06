Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Gerüst entwendet ++ Einbruch in Kita ++ Transporter aufgebrochen ++ Altreifen illegal entsorgt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Gerüst entwendet

Achim/Uesen. Unbekannte Täter haben ein Baugerüst entwendet, das an der Grundschule an der Alten Dorfstraße aufgebaut war. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das ungesicherte Gerüst bereits Mitte Juni von mehreren Dieben unbemerkt abgebaut und abtransportiert worden sein. Es war zu renovierungszwecken an der Grundschule aufgebaut. Die Böden sind in der Mitte durch einen schwarzen Strich und die Stangen durch schwarz-rote oder schwarz-goldene Markierungen gekennzeichnet. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbruch in Kita

Achim/Uphusen. In die Kita Am Hilgenberg sind in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter eingebrochen. Die Diebe hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räume des Kindergartens, wo ein Beamer entwendet wurde. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Transporter aufgebrochen

Achim/Baden. Mehrere Werkzeugkoffer haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag aus einem Transporter gestohlen, der an der Straße Holzbaden abgestellt war. Die Diebe schlugen eine Heckscheibe ein und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum, wo sie freien Zugriff auf das hochwertige Werkzeug hatten. Anschließend flochen die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Altreifen illegal entsorgt

Vollersode. In der vergangenen Woche haben unbekannte Täter rund 50 Altreifen auf einer Grünfläche an der Wallhöfener Straße illegal entsorgt. Nun hat ein Zeuge die Ablagerung entdeckt und Anzeige bei der Polizeistation Hambergen erstattet. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04793/2386 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell