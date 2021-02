Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Heckscheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger flüchtet erfolglos

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizeibeamten des Polizeireviers Leonberg am Donnerstag gegen 22:50 Uhr eine Personenansammlung in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen auf. Als die Beamten sich der Gruppe näherten, machten Jugendliche durch Winken auf sich aufmerksam und wiesen die Polizisten auf die eingeschlagene Heckscheibe eines BMW Mini hin. Zeitgleich flüchteten zwei männliche Personen zu Fuß, die sich mit Flaschen in der Hand in der Nähe des Fahrzeuges aufgehalten hatten. Die Polizisten konnten nach kurzer Verfolgung einen der beiden jungen Männer vorläufig festnehmen. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Nach den Angaben einer Zeugin soll der Tatverdächtige mit einer Flasche die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen haben. Eine hierzu passende Flasche wurde in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 21-Jährigen. Nachdem seine Verletzung in einem Krankenhaus behandelt worden war, verbrachte er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Der Sachschaden am BMW wurde auf etwa 750 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern noch an.

