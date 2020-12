Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rettungseinsatz entpuppt sich als Coronaparty - #polsiwi

KreuztalKreuztal (ots)

Am Freitagabend (18.12.2020) ist die Polizei zur Unterstützung eines Rettungseinsatzes zu einem Wanderparkplatz unterhalb des Kreuztaler Kindelsbergturms gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zuvor bis zu 30 Personen auf dem Parkplatz eine Party gefeiert hatten, in deren Verlauf ein 17-Jähriger stürzte. Der Jugendliche musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Parkplatz konnten durch die Polizei neben dem Verletzten noch 9 weitere Personen, alle zwischen 17 und 20 Jahre alt, angetroffen werden. Gegen die Feiernden wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

