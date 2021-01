Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim "Gassi gehen" angegriffen

GermersheimGermersheim (ots)

Am Sonntagmorgen ging eine 52-jährige Hundehalterin mit ihren drei Hunden am Rheindamm bei der "Insel Grün" spazieren. Da die Hunde nicht angeleint waren, wurde sie von einem Mann zunächst lautstark darum gebeten. Zwischen den beiden kam es zunächst zum Streit und dann sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann in Lingenfeld angetroffen werden. Was sich vor Ort genau ereignet hat, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Personen wurden leicht verletzt und müssen sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal auf die aktuelle Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Germersheim hin. Dort ist ausdrücklich geregelt, wo und wann ein Hund angeleint werden muss.

