Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durchfahrtsverbot überwacht

GermersheimGermersheim (ots)

Immer wieder melden insbesondere Spaziergänger, dass Fahrzeuge trotz eines Durchfahrtsverbots den Weg um die sogenannte "Insel Grün" in Germersheim befahren. Bei einer Kontrolle am 30.12.2020 wurden dort insgesamt drei Autofahrer festgestellt. Sie gaben allesamt an, nichts von dem Durchfahrtsverbot gewusst zu haben. Dies ist allerdings unmissverständlich durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet. Alle drei bezahlten vor Ort eine Verwarnung in Höhe von 20 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Dobberstein

Telefon: 06341-287-1603

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell