Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben und Maikammer - Aktuelle Verkehrssituation

Edenkoben und MaikammerEdenkoben und Maikammer (ots)

Die Zufahrt zum Kalmitparkplatz wurde mittlerweile wegen Überfüllung gesperrt. Das Ordnungsamt Maikammer ist hierbei im Einsatz. Auch musste die K6 von Edenkoben kommend in Richtung Heldenstein aufgrund spiegelglatter Fahrbahn in Verbindung mit starkem Verkehrsaufkommen gesperrt werden. Die Straßenmeisterei wurde hierüber informiert. Es wird aufgrund der geschilderten Verkehrssituation angeraten, die genannten Gebiete als heutiges Ausflugsziel nicht in Betracht zu ziehen.

