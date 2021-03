Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall - ein Hertener leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Herten fuhr am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, auf der Hermannstraße in Richtung Rentforter Straße. Er wollte nach links auf ein Privatgelände abbiegen. Verkehrsbedingt musste er jedoch zunächst auf der Straße halten. Ein 20-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Auto in die gleiche Richtung, hinter dem Hertener. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er dem 37-Jährigen auf. Der Beifahrer des 20-Jährigen, ein 31-jähriger Hertener, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.400 Euro.

