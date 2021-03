Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung nach Einbruchdiebstahl mit Foto

Recklinghausen (ots)

In der Nacht vom 23.01.2021 auf den 24.01.2021 verschafften sich zwei bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu mehreren Garagen sowie Gartenhäusern am Brüggeweg in Marl. Die Tatverdächtigen entwendeten dabei zwei E-Bikes sowie Werkzeug.

Fotos der zwei Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/marl-einbruchdiebstahl

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

