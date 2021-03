Polizei Gütersloh

POL-GT: Mögliches Unfallgeschehen in Halle-Bokel - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Donnerstagabend (18.03.) wurde die Polizei Gütersloh über ein mögliches Unfallgeschehen auf der Gütersloher Straße im Ortsteil Bokel informiert.

Eine jugendliche Zeugin gab an, sich gegen 19.38 Uhr am Straßenrand der Gütersloher Straße befunden zu haben und in der Folge bei einem Verkehrsunfall von einem unbekannten Pkw-Fahrenden verletzt worden zu sein. Weitere Angaben machte die Zeugin nicht. Der Unfallort konnte auf den Bereich der Gütersloher Straße, etwa 50 Meter hinter der Einmündung Kölkebecker Straße, in Fahrtrichtung Brockhagen, eingegrenzt werden.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Zeugin zur vorsorglichen stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

