POL-GT: Nach Unfall mit 9-Jährigem - Autofahrer meldet sich nach öffentlichem Aufruf

Gütersloh (FK) - Nachdem es am Mittwochmorgen (17.03.) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht an der Ecke Barthstraße/ Zumhagen Hof gekommen ist, meldete sich der flüchtige Autofahrer am Freitagmorgen (19.03.) bei der Polizei. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4867765

Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Auch in dieser Fall zeigt, dass viele Erwachsene nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind keineswegs achtlos den Unfallort verlassen. Viele Erwachsene versichern sich nach einem Zusammenstoß, dass es dem Kind gut geht. Diese bemerken in vielen Fällen erst im Nachgang ihre Verletzungen oder sie trauen sich nicht gegenüber einer fremden Person darüber zu sprechen. Unser Rat: Informieren Sie in jedem Fall bei einem Unfall mit einem Kind die Polizei über den Polizeiruf 110.

