Polizei Gütersloh

POL-GT: 9-jähriges Kind bei Unfall verletzt - Flucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmorgen (17.03., 07.45 Uhr) kam es auf der Barthstraße/ Zumhagen Hof zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 9-jähriger Junge verletzt wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr das Kind mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Barthstraße entlang in Richtung Brockhäger Straße. Zeitgleich bog aus der Straße Zumhagen Hof ein Pkw nach links auf die Barthstraße ein. Der Autofahrer beabsichtigte ebenfalls in Richtung Brockhäger Straße weiterzufahren. Im Einmündungsbereich kam es dabei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Jungen auf seinem Rad und dem Auto. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Erst kurz später bemerkte der 9-Jährige, dass er sich bei dem Unfall verletzt hat. Eigenen Angaben nach hat er das dem Autofahrer gegenüber zunächst verneint.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mercedes handeln.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder zu dem Mercedesfahrer machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Die Polizei Gütersloh weist darauf hin, bei Unfällen mit Kindern IMMER die Polizei zu verständigen. Nach einem - wenn auch leichten - Verkehrsunfall sind die allermeisten Kinder schlicht überfordert, die Situation und ihren Gesundheitszustand richtig einzuschätzen. Viele sind sehr erschrocken, verwirrt und verängstigt. Ihre Eltern oder andere Vertrauenspersonen sind nicht bei ihnen, außerdem werden sie von fremden Menschen angesprochen. Zudem sind Kinder unter 14 Jahren für den Gesetzgeber keine Feststellungsberechtigten i.S.d. § 142 StGB (Unfallflucht)!

