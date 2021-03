Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermeintliche Arbeiter stehlen Geldbörse - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Mittwochmittag (17.03.) klingelten zwei bislang unbekannte Männer an der Haustür einer älteren Dame am Lümernweg. Die Männer baten um Wasser und boten im Gegenzug an, die Einfahrt der Frau zu reinigen. Dafür verlangten sie einen geringen Lohn.

Wenige Zeit später, fand eine aufmerksame Zeugin die Geldbörse der hilfsbereiten Dame in einem Vorgarten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die Geldbörse durch die Männer in der Wohnung am Lümernweg entwendet. Nachdem das Bargeld entnommen worden ist, wurde die Börse offenbar in den Vorgarten geworfen.

Die Männer sollen mit einem schwarzen Kastenwagen unterwegs gewesen sein. Einer der beiden trug ein rot-weißes Oberteil. Dabei kann es sich auch um eine Jacke gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu den Männern geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell