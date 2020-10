Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Tankdeckel beschädigt ++ Besatzung eines Flugzeuges geblendet ++ Nach Unfall: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer ++ Autoteile entwendet ++ Sachbeschädigung auf Schulgelände ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Tankdeckel beschädigt

Ottersberg. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag am Amselweg drei Autos beschädigt. Es wurden jeweils die Tankdeckel in Mitleidenschaft gezogen, bei einem Auto wurde zudem der Lack zerkratzt. Ob die Täter womöglich Sprit entwendet oder dies zumindest versucht haben, ist unklar. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Parkplatz der Südseite des Bahnhofs gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizeistation Ottersberg zu melden.

Besatzung eines Flugzeuges geblendet

Riede. Zur Blendung einer Flugzeugbesatzung kam es am Sonntag gegen 17:30 Uhr. Das Lilienflugzeug befand sich im Landeanflug auf den Flughafen Bremen, als bislang unbekannte Täter die Besatzung mit einem grünen Laserpointer blendeten. Blendungen mit derartigen Lasern können bei Getroffenen erhebliche Gesundheitsschäden verursachen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatort im Bereich Riede lokalisiert werden. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Luftverkehr eingeleitet. Die 29 Passagiere sowie die Besatzung des Flugzeugs landeten trotz des Vorfalls wohlbehalten in Bremen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Nach Unfall: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Verden. Am Sonntagabend gegen 19:40 Uhr musste ein 23-jähriger Opel-Fahrer einem unbekannten Radfahrer ausweichen, der ihm ohne Beleuchtung auf der Windmühlenstraße entgegenkam. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Radfahrer trotz der Dunkelheit zwar verhindern, dafür wich er allerdings aus, so dass er mit einem geparkten Audi zusammenstieß. Während an den Autos erheblicher Sachschaden entstand, setzte der Radfahrer seine Fahrt unbekümmert fort. Auch der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Nun hat die Polizei Verden Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise zu dem Zweiradfahrer nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Autoteile entwendet

Schwanewede. In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter Autoteile eines Mercedes entwendet, der am Pillauer Weg geparkt war. Zunächst hatten die Unbekannten eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen, um anschließend in den Innenraum zu gelangen. Hier demontierten sie dann die kombinierte Tacho- und Radioeinheit. Mit der Beute flüchtete die Diebe letztlich unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Osterholz-Scharmbeck. Nach einer Sachbeschädigung auf dem Schulgelände der IGS Buschhausen hat das Polizeikommissariat Osterholz Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte Täter hatten zwischen Samstagabend und Sonntagabend offenbar Steine gegen die Scheiben geworfen, wodurch zwei von ihnen beschädigt wurden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

