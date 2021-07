Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Hemmern - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (20.Juli), gegen 17.25 Uhr, wurden eine 32-jährige Bürenerin schwer und ein 53-jähriger Warsteiner leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro ein. Die 32-Jährige befuhr zuvor die L536 aus Richtung Lippstadt kommend in Richtung Rüthen, um dann ihre Fahrt an der Straßeneinmündung zur L776 in Richtung Büren, fortzusetzen. Beim Linksabbiegen bemerkte sie einen entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrer zu spät, sodass beide Fahrzeuge frontal im Einmündungsbereich zusammenstießen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen der Bürenerin um 180 Grad und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr. Die 32-Jährige wurde nach einer ersten notärztlichen Versorgung schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

