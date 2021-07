Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Messer und Baseballschläger

Wickede (ots)

Nach einem anfangs verbalen Streit wurden am Mittwochabend (21. Juli), um kurz vor 21.00 Uhr, vor einem Lokal an der Hauptstraße zumindest ein Taschenmesser und ein Baseballschläger gezeigt. Ein 16-jähriger Wickeder nutzte nach eigenen Angaben zuvor das WLAN im Außenbereich des Lokals. Ein 58-jähriger Wickeder sei daraufhin aus der Gaststätte gekommen und habe mit dem 16-Jährigen ein Streitgespräch begonnen, woraufhin der 58-Jährige den Jugendlichen gewürgt und geschlagen haben soll. Daraufhin hätte der 16-Jährige sein Taschenmesser gezogen und der 58-Jährige habe daraufhin einen Baseballschläger aus der Gaststätte geholt. Zwei Freunde des Jugendlichen versuchten noch zu schlichten. Als der Baseballschläger zum Vorschein kam, flohen alle Drei. Der 58-Jährige wollte von der angeblichen Körperverletzung seinerseits nichts wissen. Er wäre von dem Jugendlichen beleidigt und mit dem Messer bedroht worden. Der Baseballschläger wäre nur zur Verteidigung gewesen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz auf. Der Baseballschläger wurde sichergestellt. Das Taschenmesser konnte hingegen nicht mehr aufgefunden werden. Dies war der Jugendliche nach eigenen Angaben zuvor weg. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

