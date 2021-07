Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (21. Juli) wurde die Polizei gegen 21.40 Uhr über eine Trunkenheitsfahrt in der Brüderstraße informiert. Die Zeugen versuchten noch den Fahrer in ein Gespräch zu verwickeln, dieser entfernte sich jedoch zuvor fußläufig. Nachdem er von seiner Wohnanschrift aus, bei Eintreffen der Polizei weiter davonlief, konnte er letztendlich an einer Böschung der südlichen Umflut angetroffen werden. Der 61-Jährige streitet jedoch jedwede Fahrt mit dem Wagen ab und vermutete bloße Unterstellungen von Seiten der Zeugen. Ein Atemalkoholtest endete mit 1,26 Promille und der Fahrt zur Blutprobenentnahme im Krankenhaus. (reh)

