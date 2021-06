Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - schwerer Verkehrsunfall mit einer verltzten Person

Dinslaken (ots)

Am 18.06.2021 um 19:00 Uhr kam es in Dinslaken im Kreuzungsbereich Hünxer Straße / Max-Eyth-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Hünxer Straße in Fahrtrichtung Hünxe. Nach bisherigen Ermittlungen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 58-jährigen Frau aus Wesel. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 71-jährige Mann schwer. Vorsorglich landete ein Rettungshubschrauber am Unfallort. Nach notärztlicher Erstversorgung konnte der verletzte Kleinkraftradfahrer durch den Einsatz eines Rettungswagens dem katholischen Krankenhaus in Dinslaken zugeführt werden. Während der Rettungsmaßnahmen erstellte ein 46-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Mobiltelefon Filmaufnahmen, die die Hilflosigkeit des Verletzten zur Schau stellen. Die Polizeibeamten stellten das Mobiltelefon sicher und erstatteten eine Strafanzeige wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen. Genau das Gegenteil bewiesen die am Unfallort anwesenden Ersthelfer, die bei dem verletzten 71-jährigen vorbildlich Erste Hilfe leisteten und ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell