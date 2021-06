Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Erfolgreiche Suchaktion der Polizei: Fahrrad-Eigentümerin meldet sich

Dinslaken (ots)

Happy End: Tanja Schocke hat heute ihr Hollandrad zurückbekommen.

Vor etwa einer Woche wurde ihr das Fahrrad vor ihrer Wohnung in Dinslaken gestohlen. Wenig später tauchte es am Bahnhofsplatz in Dinslaken auf. Die Speichen des rosa Rads der Marke Altec Roma waren beschädigt.

Nach dem Suchaufruf der Polizei hat sich Tanja Schocke gemeldet. Mit einem Schlüssel für das Speichenschloss wies sie sich als Eigentümerin aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell