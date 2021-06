Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln/Wesel - Polizei nimmt Einbrecher vorläufig fest

Hamminkeln/Wesel (ots)

Die Polizei konnte einen 25-Jährigen aus Recklinghausen vorläufig festnehmen. Der Mann war mit einer weiteren Person gegen 02.10 Uhr in ein Frisörgeschäft an der Weseler Straße eingebrochen.

Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Täter gerade dabei, unter anderem eine Kaffeemaschine, Münzgeld und Frisörgeräte durch ein aufgehebeltes Fenster des Geschäftes zu tragen. Den 25-Jährigen konnte die Streifenwagenbesatzung festhalten. Die zweite Person war beim Eintreffen des Wagens weggelaufen.

Ein Nachbar hatte die beiden Männer bei der Tat beobachtet und die Polizei angerufen.

Die Täter stehen auch im Verdacht, eine andere Tat begangen zu haben. Gegen 01.40 Uhr versuchten Personen in eine Gaststätte an der Straße Auf dem Steinberg in Wesel einzubrechen. Sie haben es aber nicht geschafft, das Gebäude zu betreten.

Ein Zeuge hatte die Täter beim versuchten Einbruch beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter schon verschwunden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell