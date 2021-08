Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Unfall zwischen Radfahrern? Zeugen und Beteiligte gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Montag (2. August) einen Unfall an der Nombericher Straße beobachtet haben.

In Höhe der Hausnummer 15 soll es gegen 1 Uhr einen Unfall zwischen zwei oder mehr Radfahrern gegeben haben, berichteten Zeugen der Polizei. Dabei stießen die Unfallbeteiligten auch gegen einen parkenden schwarzen Golf. Dem Besitzer des Autos fielen am Montagvormittag mehrere Beulen an seinem Wagen auf, außerdem lagen rundherum mehrere kaputte Fahrradteile verstreut. Auf der Fahrbahn waren auch Blutspritzer zu sehen - einer der Unfallbeteiligten hat sich also offenbar beim Zusammenprall verletzt.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, aber auch die Beteiligten selbst werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Verkehrskommissariat 21 der Polizei Duisburg zu melden.

