Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 19. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Taschendiebstahl

Donnerstag, 18.02.2021, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr

Einer 65-jährigen Seniorin wurde am Donnerstagvormittag während des Einkaufs in einem Discounter in der Straße Neuer Weg eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Der bislang unbekannte Täter entnahm die Geldbörse unbemerkt aus der am Körper getragenen und verschlossenen Handtasche. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Donnerstag, 18.02.2021, gegen 12:30 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am Donnerstagmittag einen Autofahrer, der mit seinem Auto im Harztorwall unterwegs war. Der 30-jährige Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Das Auto musste er stehen lassen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

