POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 18. Februar 2021:

Wendessen: Sachbeschädigung an einem PKW und an einer Anhängerplane

Dienstag, 16.02.2021, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 17.02.2021, 05:55 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerstachen bislang unbekannte Täter einen Reifen eines zum Parken in der Leipziger Allee in Wendessen abgestellten PKW VW Amarok. An einem neben dem PKW angestellten Anhänger wurde die Plane zerschnitten. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1600 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung

Dienstag, 16.02.2021, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 17.02.2021, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag ein vor der Schule an der Cranachstraße aufgestelltes Insektenhotel. Der Schaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Erkerode: alkoholisierter Autofahrer landet mit seinem PKW im Straßengraben

Mittwoch, 17.02.2021, gegen 18:50 Uhr

Ein 50-jähriger Autofahrer kam am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr mit seinem PKW beim Rangieren an der Landesstraße 625 bei Erkerode von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Am PKW war kein Sachschaden entstanden.

