Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Dienstag, 16.02.2021, gegen 16:20 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Halberstädter Straße / Wendessener Straße / Ginsterweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Demnach übersah der 80-jährige Fahrer eines Autos beim Einfahren in den Kreuzungsbereich vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Motorrad eines 18-jährigen Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell