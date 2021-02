POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 17.02.21 für den Bereich Salzgitter

Polizei Salzgitter

Versuchter Enkeltrickbetrug

Salzgitter, Gebhardshagen, Sternbergstraße, 16.02.21, 13:10 Uhr

Die 67 Jahre alte Geschädigte erhielt einen Anruf von einem angeblichen Enkel. Dieser verlangte 14.000EUR von ihr, da er einen Verkehrsunfall gehabt hatte. Da die Geschädigte jedoch gar keinen Enkel hat, beendete sie nach wenigen Minuten das Gespräch. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betrugs ein. Die Polizei appelliert an Sie, wenn Sie einen Anruf von einem angeblichen Verwandten oder alten Bekannten erhalten, seien Sie misstrauisch. Wenden Sie sich an Ihnen nahestehenden Personen oder Familienangehörige. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihr Vermögen oder Wertgegenstände. Wenden Sie sich an Ihre örtlich zuständige Polizei.

Corona-Party aufgelöst

Salzgitter, Lebenstedt, Margeritenstraße, 16.02.21, 13:10 Uhr

In einer Wohnung konnte die Polizei sechs Personen antreffen, darunter zwei Kleinkinder. Da aktuell noch die Kontaktbeschränkung gilt, wurde das Treffen durch die Polizei aufgelöst. Gegen die erwachsenen Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefertigt.

Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 16.02.21, 15:00 Uhr

Im Rahmen der Streife konnten Polizisten eine Gruppe von drei Personen feststellen, die über einen längeren Zeitraum zusammen gestanden hatten. Da nach wie vor die aktuelle Kontaktbeschränkung gilt, wurde durch die Polizei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefertigt.

