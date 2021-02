Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 16.02.21. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Salzgitter (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Salzgitter, Bad, Dieselstraße, 09.02.21, 13:30 Uhr

In der Dieselstraße kam es vergangene Woche Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzes Quad soll einen geparkten Pkw beschädigt haben. Auf dem Quad sollen sich zwei Personen mit dunkelnen Schutzhelmen befunden haben. Diese entfernten sich mit dem Quad von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigem Kenntnisstand soll das Quad am 09.02.21 den ganzen Tag in Salzgitter-Bad unterwegs gewesen sein. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Personen, denen das Quad aufgefallen ist und Hinweise zu dem Kennzeichen geben können. Diese Personen werden gebeten, sich unter 05341/825-0 bei der Polizei in Salzgitter Bad zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell