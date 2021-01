Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Hochsitze beschädigt - Zeugen gesucht -#polsiwi

Neunkirchen / Wilnsdorf (ots)

Unbekannte haben in einem Waldgebiet zwischen Neunkirchen und Wilnsdorf (zwischen Heinrichsglücker Weg und Rensbachstraße sowie im Waldgebiet "Unterwilden") zwei Hochsitze beschädigt. Dabei durchtrennten der/die Täter offenbar mit einer Motorsäge jeweils mehrere höhergelegene Trittsprossen der Leiter. Da die Sprossen schneebedeckt waren, konnte man die Beschädigung kaum erkennen. In einem Fall fiel dem Jagdpächter die Beschädigung trotzdem auf, so dass es zu keinem Unfall kam. In dem anderen Fall brach beim Hochsteigen die Sprosse. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es hierbei glücklicherweise zu keinen gravierenden Verletzungen. Die Zerstörungsaktionen fanden zwischen Dienstag (30.12.2020) und Freitag (01.01.2021; Hochsitz "Unterwilden") sowie zwischen Dienstag (05.01.2021) und Samstag (09.01.2021; Hochsitz "Heinrichsglücker Weg") statt. Die Polizei aus Hagen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Siegener Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

