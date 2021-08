Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- 89-jährige Frau in Karlsruhe vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Donnerstag, den 12. August 2021, wird die in einem Karlsruher Seniorenheim lebende Gertrud Tebrocke vermisst. Zur Mittagszeit gegen 12 Uhr hatte die Frau das Wohnheim in der Karlsruher-Nordstadt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die Rentnerin könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste ist 89 Jahre alt, etwa 158 cm groß, trägt schulterlanges weißes Haar und ist auffallend schlank. Die Rentnerin war bekleidet mit einer braunen kurzärmligen Bluse, einer dunkelbraun-grüner Hose und hat vermutlich eine kleine schwarze Lederhandtasche bei sich. Sie ist vermutlich mit einem grauschwarzen Rollator unterwegs.

Ein Foto der gesuchten Frau ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2 /

Wer zur gesuchten Person auf dem hierzu veröffentlichten Foto sachdienliche Hinweise oder zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell