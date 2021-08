Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Nach gefährlichem Überholmanover: Polizei sucht Motorradfahrer

Karlsruhe (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Donnerstagvormittag auf der Landstraße zwischen Etzenrot und Busenbach sucht die Polizei nach einem schwarz gekleideten Motorradfahrer. Dieser soll laut Angaben des 35 Jahre alten Geschädigten in Richtung Ettlingen fahrend in riskanter Fahrweise einen Lkw überholt haben. Um einen Frontalunfall zu verhindern, wich der in entgegengesetzter Richtung fahrende Geschädigte mit seinem Mercedes-Benz Vito nach rechts aus. Dabei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Auch der Fahrer des Lkw war angeblich durch ein gefährliches Wiedereinscheren des Motorradfahrers auf die vorgesehene Fahrspur gefährdet. Er betätigte noch die Hupe, fuhr dann aber weiter. Der Motorradfahrer entfernte sich ebenso von der Unfallstelle ohne anzuhalten. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro.

Der Vorfall wurde erst später bei der Polizei angezeigt und soll sich zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr ereignet haben. Gegen den unbekannten Motorradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Er soll komplett schwarz bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Schalenhelm und einen schwarzen Schal vor dem Mund getragen haben. Außerdem hatte er die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auch das Motorrad war ganz in schwarzer Farbe und hatte breite Reifen. Bei dem Lkw handelte es sich wahrscheinlich um einen Kühlwagen.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243 32000 entgegen.

