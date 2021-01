Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Trickdiebe unterwegs

Mittwoch, 13.01.2021, gegen 11:00 Uhr

Ein Seniorenehepaar aus Wolfenbüttel, An der Roten Schanze, ist am Mittwoch Opfer von Trickdieben geworden. Demnach hatte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür geklingelt und nachgefragt, ob alte Dinge für einen Trödelmarkt zum Verkauf stehen würden. Daraufhin habe man den Unbekannten ins Haus eingelassen, um ihm verschiedene Dinge im Keller zu zeigen. Unter einem Vorwand konnte der Unbekannte dann unbemerkt vermutlich vom Kellergeschoß ins Erdgeschoß gelangen und hier vorgefundenen Schmuck entwenden. Anschließend war er in unbekannte Richtung geflüchtet. Zudem hatte er zuvor bereits an anderen Haustüren geklingelt, war aber abgewiesen worden. Der Unbekannt hatte eine kräftige Statur, war dunkel gekleidet, hatte dunkle Haare und trug einen Dreitagebart, trug keine Mund- / Nasenbedeckung und sprach akzentfrei Deutsch. Es ergaben sich Hinweise, dass es sich möglicherweise auch um zwei unbekannte Täter gehandelt haben könnte. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei rät nochmals eindringlich niemals unbekannte Personen in die Wohnung / in das Haus einzulassen. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifen brachte keinen Erfolg. Hinweise: 05331 / 933-0

