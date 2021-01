POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.01.2021.

Polizei Salzgitter

Zeugenaufruf nach mehrfacher Sachbeschädigung an einem Pkw.

Salzgitter, Neuer Mühlenweg/Schäferkamp, 22.12.2020-11.01.2021, 17:00-23:00 Uhr.

Die Polizei ermittelt derzeit in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde in fünf Fällen an dem geparkten grünen Audi A 6 jeweils ein Reifen zerstochen. Die 36-jährige Geschädigte erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe beträgt zusammen ca. 500 Euro.

Die Polizei Salzgitter ist auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet Zeugen, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

