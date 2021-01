Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 13. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Klein Denkte: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Dienstag, 12.01.2021, gegen 14:15 Uhr

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr ereignete sich in Klein Denkte, Ringstraße, ein Verkehrs-unfall, bei dem eine 57-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtiget der 59-jährige Fahrer eines LKW rückwärts zu fahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte er hierbei mit dem PKW der 57-Jährigen. Durch den Anstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell